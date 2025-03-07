Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, geçtiğimiz gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, hastanede hayatını kaybetti.





Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.





2. kez kalbi durdu kurtarılamadı





ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.





Çoklu organ yetmezliği





Ece Gürel'in ölümü sonrası Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.











