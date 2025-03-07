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Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Mimar Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

11:177/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ece Gürel
Ece Gürel

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından netlik kazandı.

İstanbul
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, geçtiğimiz gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.


2. kez kalbi durdu kurtarılamadı


ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.


Çoklu organ yetmezliği


Ece Gürel'in ölümü sonrası Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İstanbul
#Belgrad Ormanı
#ece gürel

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