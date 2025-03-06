Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Arnavutköy'de tartıştıkları çocuğu darbetip cep telefonuyla kaydettiler

Arnavutköy'de tartıştıkları çocuğu darbetip cep telefonuyla kaydettiler

16:136/03/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Arnavutköy'de 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk daha önceden tartıştıkları çocuğa önce zorla özür diletip ardından darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu. Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra darbetti.

Bu sırada yoldan geçenlerin ayırmaya çalıştığı kavga bir süre sonra son bulurken darbedilen çocuğun ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.



#İstanbul
#Arnavutköy
#Darp

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla iftar vakitleri: 6 Mart Perşembe akşam ezanı saati