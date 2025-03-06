Arnavutköy'de tartıştıkları çocuğu darbetip cep telefonuyla kaydettiler

Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen iki çocuk daha önce tartıştıkları bir çocuğu caddede yürürken durdurdu. Kendilerinden özür dilemesi yönünde baskı kurdukları çocuğu cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, daha sonra darbetti.