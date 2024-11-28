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Halep Operasyonu 2. gününde: Muhalifler Halep kapılarına dayandı

Halep Operasyonu 2. gününde: Muhalifler Halep kapılarına dayandı

Semih Kara
10:4428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Muhaliflerin Halep'e ilerleyişi sürüyor.
Muhaliflerin Halep'e ilerleyişi sürüyor.

Suriye'nin Halep kentine yönelik başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Halep kırsalında 34 yerleşim birimi ele geçirildi, çok sayıda Rejim milisi öldürüldü. Muhaliflerin Halep'e ilerleyişi, şehrin batısından devam ediyor.

Suriyeli muhalif gruplar Esed rejimine karşı operasyon başlattı. Muhalifler Esed rejimi ve İranlı milislerin işgal ettiği toprakları bir bir ele geçirirken Rus savaş uçakları bölgede aralıksız uçuş ve bombardıman yapıyor.


Güncel operasyon haritası (28 Kasım 2024 / 11.20)

Muhalifler, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Alay ile ⁠Kefer Besme, Basartun, Hur, ⁠Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El hüte, ⁠El dab'a, ⁠Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, ⁠Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet el Rıdvan, ⁠Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel dahil olmak üzere 34 köy ve noktayı ele geçirdi.


Muhalifler 250 kilometrekarelik alanı ele geçirdi, Halep'in 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Çatışmalar devam ediyor.


Muhalifler Serakib'e ulaştı


11.00

Muhalifler, operasyonun ikinci cephesi olan
Serakib'e yöneldi.
Serakib'in güneyindeki Şapur mahallesinde kontrol sağlandı.


11.30

Rejim milislerinden temizlenen Halep kırsalındaki
Şeyh Ali kasabasında muhalifler camiden ezan okudu.

11.40

Rusya'ya ait savaş uçakları sivil halkın yaşadığı
Darat İzze bölgesine
hava saldırıları düzenledi.
Rus savaş uçakları Darat İzze kasabasını bombaladı.

11.50

Halep batısındaki Ajel bölgesinde 8 Esed milisi yakalandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 20'nin üzerine çıktı. Muhalifler rejim milislerine yönelik bir mesaj yayınladı:
“Derhal teslim olun halkınızın yanında yer alın! Aksi takdirde kaçınılmaz kaderiniz sizi bekliyor olacak.”

12.00

Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esed Rusya'ya gitti.
Esed'in muhalif güçlere karşı Rusya'dan daha fazla destek isteyeceği düşünülüyor.

12.30

Muhalifler Halep batısında Rejim milislerine ait
bir cephanelik daha ele geçirdi.
Cephanelikte AT-5 güdümlü füze, termal dürbün, çok sayıda silah ve mühimmat bulunuyor. Böylece dünden bu yana muhalifler tarafından ele geçirilen cephaneliklerin sayısı 5'e ulaştı.

Muhalifler Halep batısında cephanelik ele geçirdi.

13.00

Muhalif güçler Halep batısındaki Nefr Naha köyünün kontrolünü ele geçirdi. Böylece Halep'in dış mahalleleriyle aralarında sadece Han el-Essel köyü kaldı. Han el-Essel kontrol altına alındığında
Halep'in Şam ile bağlantısını sağlayan M5 karayolu muhaliflerin kontrolüne geçecek.
Böylece rejimin Halep'e yardım göndermesi engellenecek.

Muhalifler Halep batısındaki Kefr Naha köyünün kontrolünü ele geçirdi.

13.30

Neyrab hava üssünden havalanan rejim helikopterleri, İdlib kırsalındaki
sivillerin yaşadığı bölgelere varil bombaları atmaya başladı.

14.40

Muhaliflere ait dronlar rejime ait tanklara ve zırhlı araçlara kamikaze saldırılar yapıyor. Bazı dronlar ise rejim bölgelerine attıkları broşürlerle Esed milislerine
teslim olma çağrıları
yapıyor.

14.50

Rus savaş uçakları, cephe hattının gerisindeki
Atarib bölgesini bombaladı.
Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
Rus savaş uçakları Atarib'deki sivilleri bombaladı.
#Halep
#Operasyon
#Suriye
#Suriye Mili Ordusu
#HTŞ
#Esed Rejimi

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