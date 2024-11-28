Halep Operasyonu 2. gününde: Muhalifler Halep kapılarına dayandı

Suriyeli muhalif gruplar Esed rejimine karşı operasyon başlattı. Muhalifler Esed rejimi ve İranlı milislerin işgal ettiği toprakları bir bir ele geçirirken Rus savaş uçakları bölgede aralıksız uçuş ve bombardıman yapıyor.
Muhalifler, Halep'in batı kırsalında Esed rejimi kontrolündeki El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı, Debbabat Tepesi, Ancara beldesi, 46. Alay ile Kefer Besme, Basartun, Hur, Elkasimiyye, Acil, Bele, Sellum, Kefer Bissin, Şeyh Akil, Hırderkal, Acemi, Ürumsugra, Uveycil, El hüte, El dab'a, Urum Elkübra, Bişantara, Bakdina, Cemiyet Elmaari, Cemiyet Ebu Amşe, Cemiyet Emin, Cemiyet Manahil, Cemiyet el Rıdvan, Mühendisin, Arnaz, Kefernaha, Kanasel dahil olmak üzere 34 köy ve noktayı ele geçirdi.
Muhalifler 250 kilometrekarelik alanı ele geçirdi, Halep'in 5 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Çatışmalar devam ediyor.
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