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İSTANBUL

'Halı saha' şifresiyle toplanan FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan 21 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün mahrem imamlarının, sorumlu oldukları adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığıyla arayarak, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantılar organize ettikleri tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Halı saha şifresiyle toplanan FETÖnün adliye yapılanmasına operasyon
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan 21 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

ŞİFRELİ KONUŞMA TESPİT EDİLDİ

Örgütün mahrem imamlarının, sorumlu oldukları adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığıyla arayarak, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantılar organize ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

17 ŞÜPHELİ AKTİF ADLİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Adliye Mahrem Yapılanmasına yönelik geçen salı günü İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si aktif adliye çalışanı olan, 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi.

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13 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. Şüpheliler mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti. Ayrıca alınan ifadeler doğrultusunda örgütün mahrem imamlarının, tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile arayarak, "Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuşarak toplantıları organize ettikleri tespit edildi.

"EVLERDE ÖRGÜTSEL DÖKUMAN BULUNMASIN"

Alınan ifadelerde örgüt mensubu kişilerin mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu belirlendi.

Mahrem imamlarca yine örgüt üyelerinden "himmet" adı altında para talep edildiği alınan etkin pişmanlık beyanlarında ortaya çıktı. Şüpheliler örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğunu, burada sınavlara çalışıldığını beyan ettikleri öğrenildi.

İtirafçılar arasından bir şüpheli ifadesinde bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını da söylediği belirtildi. 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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