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Haliç CHP ile dört yılda 90'lara döndü: Masmavi suların yerini kötü koku ve çöpler aldı

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te 2019 yılına kadar masmavi olan suyun rengi simsiyah bir hal aldı. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, CHP yönetimindeki İBB'ye tepki gösterip, "Burası, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı, insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı" diyerek Haliç'teki son durumu görüntüledi. Duruma isyan eden vatandaşlar da kötü kokudan bir hayli şikayetçi.

20:56 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Haliç'teki kirliliği görüntüledi.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Haliç'teki kirliliği görüntüledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında teslim aldığı belediye başkanlığı döneminde büyük gayretlerle ve dev yatırımlarla temizlediği Haliç, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte dört yıl içinde 30 yıl öncesinin görüntülerine dönmeye başladı. Hiçbir bakım yapılmayan ve kaderine terk edilen Haliç, bir çöplük haline geldi.

Haliç 90'lara döndü: Masmavi suları siyaha büründü

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan,
"Haliç, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı."
deyip Haliç'teki son durumu görüntüledi.


Sözlerinin devamında CHP'li İBB yönetimini eleştiren Özkan,
"2019'dan itibaren istenmeyen kötü günlerine döndürülmeye başlandı. İBB yönetiminin yaşattığı zorluklara Haliç'in kirliliği de eklenince basiretsizlikleri aleni şekilde ortaya çıkmıştır."
diye konuştu.

Vatandaşlar da isyan etti: Koku çok yoğun

Bölgede yaşayan vatandaşlar da koku ve kötü görüntüden şikayet etti. Çocuklarının suya ayağını soktuğunu ve kokudan rahatsız olduklarını belirten vatandaş, "Akşamları çok yoğun belli oluyor kokusu." dedi. Bir başka vatandaş ise uzun süredir bölgede olduğunu ve kirlilik ile kokudan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kokular neden arttı?

Derelerde biriken katı atıklar ve arıtılmamış kanalizasyon suları, Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden Haliç’e akıyor, bu durum bölgede kötü kokuya, kirliliğe ve renk değişimine neden oluyor.

Haliç’i besleyen derelere, farklı noktalardan arıtılmamış atık sular karışıyor. CHP’li İBB’nin temizlik çalışması yapmadığı da görülen dereler çöplerle ve katı atıklarla kaplandı.

Yosunların, sıvı ve katı atıkların yüzeyini kapladığı ve pis kokuların arttığı derelerde, kurbağalar cirit atıyor.

#Haliç
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
#AK Parti
#CHP
#Abdullah Enes Özkan
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