Haliç CHP ile dört yılda 90'lara döndü: Masmavi suların yerini kötü koku ve çöpler aldı

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Haliç'teki kirliliği görüntüledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında teslim aldığı belediye başkanlığı döneminde büyük gayretlerle ve dev yatırımlarla temizlediği Haliç, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte dört yıl içinde 30 yıl öncesinin görüntülerine dönmeye başladı. Hiçbir bakım yapılmayan ve kaderine terk edilen Haliç, bir çöplük haline geldi.
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Vatandaşlar da isyan etti: Koku çok yoğun
Bölgede yaşayan vatandaşlar da koku ve kötü görüntüden şikayet etti. Çocuklarının suya ayağını soktuğunu ve kokudan rahatsız olduklarını belirten vatandaş, "Akşamları çok yoğun belli oluyor kokusu." dedi. Bir başka vatandaş ise uzun süredir bölgede olduğunu ve kirlilik ile kokudan şikayetçi olduğunu bildirdi.
Kokular neden arttı?
Derelerde biriken katı atıklar ve arıtılmamış kanalizasyon suları, Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden Haliç’e akıyor, bu durum bölgede kötü kokuya, kirliliğe ve renk değişimine neden oluyor.
Haliç’i besleyen derelere, farklı noktalardan arıtılmamış atık sular karışıyor. CHP’li İBB’nin temizlik çalışması yapmadığı da görülen dereler çöplerle ve katı atıklarla kaplandı.
Yosunların, sıvı ve katı atıkların yüzeyini kapladığı ve pis kokuların arttığı derelerde, kurbağalar cirit atıyor.