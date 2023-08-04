Haliç CHP ile dört yılda 90'lara döndü: Masmavi suların yerini kötü koku ve çöpler aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında teslim aldığı belediye başkanlığı döneminde büyük gayretlerle ve dev yatırımlarla temizlediği Haliç, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte dört yıl içinde 30 yıl öncesinin görüntülerine dönmeye başladı. Hiçbir bakım yapılmayan ve kaderine terk edilen Haliç, bir çöplük haline geldi.

"Haliç, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı."

"Haliç, 1994'ten 2019'a kadar birçok deniz canlısının yaşadığı insanlarımızın nefes alabildiği, seyir zevki en üst düzeyde olan eşsiz bir manzaraydı."

Bölgede yaşayan vatandaşlar da koku ve kötü görüntüden şikayet etti. Çocuklarının suya ayağını soktuğunu ve kokudan rahatsız olduklarını belirten vatandaş, "Akşamları çok yoğun belli oluyor kokusu." dedi. Bir başka vatandaş ise uzun süredir bölgede olduğunu ve kirlilik ile kokudan şikayetçi olduğunu bildirdi.