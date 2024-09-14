Haliç Köprüsü'ndeki feci kaza: Motosiklet yol temizleme aracına çarptı 1 ölü

İstanbul'da haftanın son iş gününde, sabah saatlerinde yine trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki noktalarda trafik arttı. İstanbullu için 'öğrenilmiş çaresizlik' haline gelen trafik sorunu için