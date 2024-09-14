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Haliç Köprüsü'ndeki feci kaza: Motosiklet yol temizleme aracına çarptı 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

07:11 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 07:11 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Haliç Köprüsü'nde motosikletiyle seyir halindeki sürücü, İBB'ye ait yol temizleme aracına çarptıktan sonra hayatını kaybetti.


Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde seyreden 34 GKA 434 plakalı sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen sürücü, aynı yönde yol temizleme çalışması yapan 34 DB 3660 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.


Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.


Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.



#Haliç Köprüsü
#trafik kazası
#İstanbul
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