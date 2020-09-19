Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakanlık takipte
İSTANBUL

Halil Sezai'nin dayak skandalında yeni gelişme: Peşini bırakmıyorlar

Bakanlık takipte

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai’nin acımasızca dövdüğü 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’in evine bir ekip göndererek “Yanındayız” mesajı verdi. Yapılan açıklamada, “Bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Kendisinin talepleri dahilinde bakanlığımız konuyu takip edecek” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Sezai
Halil Sezai

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai’nin komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbetmesi üzerine harekete geçti. Bakanlığa bağlı ekipler Meriç’i ziyaret ederek kanuni haklarını ve bakanlığın hizmet modellerini anlattı.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


HİZMETLER ANLATILDI

Ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise “Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür” ifadesine yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’nün 16 Eylül’de ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yaptığı ve ekiplerin Meriç’i evinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.”

Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil
GÜNDEM
Yaşlı adamı döven Halil Sezai'nin avukatından yeni açıklama: Görüntülerle oynadılar, olay öyle değil

Utanmaz rezil
GÜNDEM
Utanmaz rezil
Abone Ol Google News
Kendinize gelin

Kendinize gelin

​İsrail'le normalleşmek isteyen ülkelere Hamas'tan çağrı.
Prensin gizli anlaşması

Prens'in gizli anlaşması

​Veliaht Prens'in üstün İsrail hizmetleri.
Ferrariyi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fransa'da rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdeniz'de şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.