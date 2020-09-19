Bakanlık takipte

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai’nin komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbetmesi üzerine harekete geçti. Bakanlığa bağlı ekipler Meriç’i ziyaret ederek kanuni haklarını ve bakanlığın hizmet modellerini anlattı.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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HİZMETLER ANLATILDI

Ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise “Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür” ifadesine yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’nün 16 Eylül’de ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yaptığı ve ekiplerin Meriç’i evinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.”

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