Bakanlık takipte

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai’nin komşusu Hüseyin Meriç’i (67) darbetmesi üzerine harekete geçti. Bakanlığa bağlı ekipler Meriç’i ziyaret ederek kanuni haklarını ve bakanlığın hizmet modellerini anlattı.
HİZMETLER ANLATILDI
Ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise “Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür” ifadesine yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’nün 16 Eylül’de ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yaptığı ve ekiplerin Meriç’i evinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.”