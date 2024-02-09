Haliliye'de değişimin mimari Canpolat yeniden 'aday' gösterildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gerçekleşen AK Parti İlçe Başkanları Aday Tanıtım Toplantısında Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı, yeniden aday olarak açıkladı.

Başkan Canpolat ile Haliliye’de “devam” kararı verilmesi, yoğun katılım gösteren vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Tanıtım toplantısının gerçekleştiği salonda sık sık “Mehmet Canpolat” ismi yükselirken, ortaya konulan hizmetler ışığında verilen karar, beklenen açıklama olarak yorumlandı. Başkan Mehmet Canpolat’ın 5 yıllık Belediye Başkanlığı görevi süresince ilçeye kazandırdığı eser ve hizmetler, Şanlıurfa’nın kalbi konumundaki Haliliye’yi ilklerin gerçekleştiği merkez konumuna taşıdı. Gönül Belediyeciliği ve hizmet aşkıyla ilçeye kazandırılan devrim niteliğindeki eserler ile Mehmet Canpolat, vatandaşların hem takdirini hem gönlünü kazandı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti





Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim vaatlerinden biri olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi, şehre değer kazandırdı. Karşıyaka Mahallesinde içerisinde yer alan Göbeklitepe Gastronomi Merkezi, Kütüphane, Evlendirme Daire, Meslek Edindirme Atölyeleri, Gastronomi Eğitim Mutfağı ve Konservatuar Sınıfı yer alan Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da takdir gördü. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye’de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Bey’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” dedi.









Bölgenin sağlık sorunu çözüme kavuştu





Eser Belediyeciliği ve hizmet aşkıyla kente birbirinden önemli hizmetler kazandıran Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşların sağlık sistemine kolay erişimini sağlamak için elini taşın altına koydu. Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait 9 katlı bina, Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle bölgeye Haliliye Semt Polikliniği olarak kazandırıldı.





Devteyşti Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından, iç tefrişat Belediye tarafından hızla tamamlandı. Nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeye kazandırılan hastane, 50 Ünit ve 5 Yatak Kapasiteli Diş Poliklinikleri, 2 Adet Dahiliye Servisi, Çocuk Acil ve Çocuk Polikliniği ile hizmete sunuldu. Hem mahallenin hem de bölgenin sağlık noktasında yaşadığı soruna çözüm olan Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bölgedeki vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.









Kiralık araç dönemi sona erdi





Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle belediye envanterinde kiralık araç dönemi sona erdi. Yaklaşık 200 milyon değerindeki yatırım ile belediye filosuna 183 araç ve iş makinesi kazandırıldı. Haliliye’nin geleceğini inşa ettiklerini ve köklü yatırım ile tasarrufa gidildiğini belirten Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyemizi gelecek yarınlara taşımak adına planlar yaparak, gayret ediyoruz. Belediyemizde kiralık araç olmayacak, hepsi Belediyemizin mülk araçları olacak” ifadelerini kullandı.









Dayanışmanın kalbi Haliliye'de oluşturuldu





“Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla Haliliye’de yükselen projelerden biri olan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi ve Kapalı Semt Pazarı, bölgenin ihtiyaçlarına yanıt oldu. İçerisinde Aşevi, Glutensiz Ekmek Fırını, Sosyal Market, İdari Birim, Kapalı Semt Pazarı/Otopark yer alan Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinin bölgeye kazandırıldı.









Tesisler ile üretim desteklendi





Vatandaşlara dokunacak projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirildiği Haliliye Belediyesi bünyesinde Ekmek Üretim Tesisi kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 4 bin 197 vatandaşa ulaştırılan Aşevi hizmetinden yararlanan ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışmaları tamamlayan Haliliye Belediyesi, Ekmek Üretim Tesisi ile günlük 6 bin ekmek üretiyor. Belediye bünyesindeki ustalar tarafından geç saatlerde başlayan ekmek üretimi, sefer taslarına konulan yemekler eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla hanelere dağıtılıyor.









Eğitim ve Kültür Sanat seferberliği





Sınava hazırlanan gençler için ders çalışma ortamları ve ücretsiz dershane projelerini hayata geçiren Başkan Canpolat, öğrencilerin geleceğe hazırlanması için her türlü imkanı seferber ediyor. Belediye bünyesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Cengiz Topel İlkokulunda hizmet veren kütüphane ile etüt merkezleri sınavlara hazırlanan gençlerin vazgeçilmez adresi oluyor. Üniversite hazırlık kurslarında, uzman öğretmenler tarafından her branşta konu anlatımı ve soru çözümleri yapılıyor. Ayrıca sınav öğrencilerine yönelik soru bankası desteği de yine Haliliye Belediyesi tarafından sağlanıyor.





Eğitimin yanında gençlerin sanatla da tanışmasını amaçlayan Başkan Mehmet Canpolat, oluşturduğu Kültür ve Sanat Evleriyle gençlerin ilgi alanlarına göre yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Haliliyeli gençlerin adresi haline gelen Kültür ve Sanat Evinde verilen def/bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsn-i hat ve piyano kurslarıyla sanatseverlere keyifli zaman geçirecekleri ortam oluşturuluyor.









Canpolat'ın örnek gösterilen projesi: Sıfır atık





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye’de binlerce ağacın kesilmesinin ve milyonlarca litre suyun kirletilmesinin önüne geçiliyor.



