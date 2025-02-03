Halk Otobüsü esnafı eylemde: İBB bizi köle etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Özel Halk Otobüsü esnafı yine karşı karşıya geldi. İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri, mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle yeni eylem kararı aldı. Birikmiş alacakları için belediyenin ödeme takvimine uymadığı, paralarını alamadıklarını belirten otobüs esnafı, bir kez daha kontak kapatacak. 3 bin 41 otobüs esnafı, bugün Saraçhane’deki İBB binası önünde altıncı eylemini yapacak.

HER OTOBÜSÜN 1,7 MİLYON TL ALACAĞI VAR

Her aracın belediyeden ortalama 1,7 milyon TL alacağı olduğu belirtiliyor. Eylem kararı alanı esnaflar, biriken borçları nedeniyle zor durumda kaldıklarını söyledi. Para yatırılmayınca şoför maaşlarını da ödeyemediklerini belirten otobüs esnafı, tamir ve yakıt masrafına yetişemediklerini ifade etti. Bir otobüs esnafı, “Bozulan araçlarımızı tamir ettiremiyoruz. Birçok esnaf tefecilerin eline düştü. Kimi arabasını, kimi de evini sattı” dedi.

HAFTA SONU BELEDİYE ARAÇLARI ÇALIŞMIYOR

Hafta sonları belediyeye ait İETT araçlarının çoğunun çalışmadığını ifade eden özel halk otobüsü esnafı, kentte cumartesi-pazar günleri çalışan araçların yüzde 70’inin özel halk otobüsü olduğu bilgisini verdi. Alacakları konusunda belediyede kendilerini dikkate alan kimsenin olmadığını belirten otobüs esnafı, “Faturalandırdığımız giderleri ödemiyorlar. Artık teker dönmüyor. İBB’nin bizi köle ettiği bir sistem var” değerlendirmesinde bulundu.







