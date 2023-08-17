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Halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı

Özel halk otobüsü esnafı bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) birikmiş hak edişlerinin ödenmesini istedi.

Neslihan Önder
04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı.

Halk otobüsü sahipleri kazan kaldırdı.

İstanbul’da günden güne büyüyen toplu ulaşımda bu kez Özel Halk Otobüsü sahipleri mağdur oldu. Özel halk otobüsü esnafı bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) birikmiş hak edişlerinin ödenmesini istedi. Halk otobüsü esnafı, Özel Halk Otobüsü şirketleri ve kooperatiflerinin temsilcilerinin yer aldığı bir grup, İBB binası önünde bir araya geldi. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Başkanı Göksel Ovacık, aylık hak edişlerinin ödenmesinde sorun yaşandığını anlatarak “Ağustos ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen mayıs, haziran, temmuz aylarının hak edişlerinden birikmiş alacağımız araç başına 500 bini aşmış, toplamda ise yaklaşık 1,5 milyar lira civarında alacağımız bulunmaktadır” dedi. Ovacık, bu şartlarda işi artık daha fazla sürdürebilme imkanı kalmadığını belirtti.



#İETT
#İBB
#Ulaşım
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