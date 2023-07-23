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Halk TV programcısı Serhan Asker: Programım bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi

CHP'nin ilişkisini sonlandırdığı Halk TV'de 'Görkemli Hatıralar' isimli programı sunan Serhan Asker, "Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi." açıklamasında bulundu. Programı iptal ettiren ismin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem olduğu öne sürüdü.

12:19 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Halk TV programcısı Serhan Asker programının CHP talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

Halk TV programcısı Serhan Asker programının CHP talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

CHP, seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' çağrılarının sesi olan Halk TV ile yapılan tüm anlaşmalarını feshetti.

Bu gelişmenin ardından Halk TV programcısı Serhan Asker'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Programımı CHP Genel Başkan Yardımcısı iptal ettirdi'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Asker,
"Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri... Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi."
dedi.

'Susmayacağız'

Asker, "Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayına davet ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Eren Erdem mi iptal ettirdi?

Paylaşımın altına gelen yorumlarda programı iptal ettiren ismin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem olduğu öne sürüdü.


CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.


#Halk TV
#CHP
#Eren Erdem
#Serhan Asker
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