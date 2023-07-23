Halk TV programcısı Serhan Asker: Programım bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi

Halk TV programcısı Serhan Asker programının CHP talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.
CHP, seçimlerde alınan mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' çağrılarının sesi olan Halk TV ile yapılan tüm anlaşmalarını feshetti.
Bu gelişmenin ardından Halk TV programcısı Serhan Asker'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
'Programımı CHP Genel Başkan Yardımcısı iptal ettirdi'
'Susmayacağız'
Asker, "Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayına davet ediyorum..." ifadelerini kullandı.
Eren Erdem mi iptal ettirdi?
Paylaşımın altına gelen yorumlarda programı iptal ettiren ismin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem olduğu öne sürüdü.