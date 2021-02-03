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POLİTİKA

Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan günlük dozajı açıkladı: Günde 100 kere laiklik demeliyiz

Yeni anayasa çalışmalarının gündeme geldiği şu günlerde Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti. Arslan "Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan.
Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, yeni bir anayasa çalışmalarının sinyalini verip "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dün Halk TV'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu Ayşenur Arslan da konuğu CHP eski milletvekili Berhan Şimşek ile konuyu değerlendirdi.

Türkiye'de yeni anayasa çalışması ile laikliğin kaldırılacağını iddia eden Ayşenur Arslan, laikliğin elden gitmemesi için her gün laiklik demek gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Günde 100 kere laiklik demeliyiz
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Günde 100 kere laiklik demeliyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamaları sonrası Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, yapılacak düzenlemeyle laikliğin kaldırılacağını iddia etti. Arslan ' Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden? Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz. Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu. Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek' ifadelerini kullandı.


100 KERE SÖYLEMEMİZ LAZIM

"Ben gelişmeleri çok kritik gördüğüm için bugün heyecanlı konuşabilirim bağışlasın herkes. Benim bu söylediklerime karşı biz de inanç özgürlüklerinden yanayız denilmesin istiyorum. Neden?

  • Zaten artık öyle olduğunu biliyoruz. Laiklik sözcüğünü günde 100 kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor. Laiklik, laiklik, laiklik! Beyefendilerin arzu ettiği bu.

Şimdi diyorlar ki bir kesime; laiklik şimdi kaldırılacak ya da yok edilecek"

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay etti!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Halk TV'de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza attı.

İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etti.

Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın Karabağ'daki, 'Zafer' rahatsızlığı tepki çekti
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Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın Karabağ'daki, 'Zafer' rahatsızlığı tepki çekti
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı toprakları sebebiyle 10 Aralık günü Bakü'de Zafer Geçidi Töreni düzenlenmiş, törene şeref konuğu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. Halk TV ekranlarında sunucu Ayşenur Arslan'ın, günün gazetelerini yorumlarken, 'Türk birliği zaferi, Bakü'de zafer, Türk'ün Karabağ gururu, Türk'ün gücü' gibi manşetlerden duyduğu rahatsızlık tepki topladı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Mehmetçik Azerbaycan'a şov için gidiyor
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Mehmetçik Azerbaycan'a şov için gidiyor
Türk askerine Azerbaycan kapısını aralayacak tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereyi sert bir dille eleştiren Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan, 'Ne yapacak Mehmetçik Azerbaycan'da? Şov için, muhalefeti susturmak için gönderiliyor.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça 'bani' kelimesini kullanmasını eleştiren Halk TV Sunucusu Arslan 2 dakikada 41 Arapça kelime kullandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça 'bani' kelimesini kullanmasını eleştiren Halk TV Sunucusu Arslan 2 dakikada 41 Arapça kelime kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım törenlerinde kullandığı 'Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ifadesi Halk TV Sunucusu Ayşenur Arslan'ı rahatsız etti. Adı Arapça kökenli olan Ayşenur Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapça 'bani' kelimesini kullanmasını eleştirirken 2 dakikalık konuşmasında 41 Arapça kelime kullandı.

Halk TV sunucusu Arslan: Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz, ekonomimizin sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?
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Halk TV sunucusu Arslan: Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz, ekonomimizin sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi. Arslan, 'İslam aleminden ses çıkaran tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımını FETÖ'cü hesap üzerinden yorumladı
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımını FETÖ'cü hesap üzerinden yorumladı
Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadesini kullandığı 'darbe çağrışımı' paylaşımı, FETÖ'cü bir sahte hesap üzerinden yorumladı. Arslan'ın, canlı yayında aktardığı 'Suna Varol' isimli hesabı kullanan kişinin, 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.


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