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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklama: Hiçbir şey yapamadan ölünmez

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, dün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını aklamaya çalışan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu.

20:45 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ayşenur Arslan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristleri aklamaya çalıştı.

Ayşenur Arslan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristleri aklamaya çalıştı.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda, emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada,
"Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."
ifadesine yer verildi.

İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.



Halk TV sunucusu Arslan'dan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklama

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını aklamaya çalışan Arslan,
"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez"
diye konuştu.


#Ayşenur Arslan
#Halk TV
#Ankara
#İçişleri Bakanlığı
#Bombalı Saldırı
10 dakika önce
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