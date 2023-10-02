Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklama: Hiçbir şey yapamadan ölünmez

Ayşenur Arslan, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristleri aklamaya çalıştı.
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda, emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.
Halk TV sunucusu Arslan'dan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin skandal açıklama
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.