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Halk TV yazarından İYİ Parti'ye 'Lütfü Türkkan' tepkisi: Bu kafadaysanız Erdoğan daha çok seçim kazanır

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Türkiye’yi kaybettin belediyeleri kazansan ne olur kazanmasan ne olur" diyen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı eleştirdi." İYİ Parti bu mantıktaysa Erdoğan daha çok seçim kazanır" diyen Tezkan, "Muhalefet büyük kentlerde sıfır çekerlerse 2028 yılında ne İYİ parti diye bir parti kalır ne de muhalefet…" ifadelerini kullandı.

10:15 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Türkiye’yi kaybettin belediyeleri kazansan ne olur kazanmasan ne olur" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı eleştirdi.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Türkiye’yi kaybettin belediyeleri kazansan ne olur kazanmasan ne olur" diyen İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı eleştirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında CHP'nin büyükşehir belediyelerini kazanma konusunda endişe yaşadığını ifade ederek,
"Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur"
dedi.

CHP yandaşı Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Türkkan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

'Erdoğan daha çok seçim kazanır'

'Ne İYİ Parti kalır ne muhalefet!' başlıklı bir yazı kaleme alan Tezkan,
"İYİ parti bu mantıktaysa belediyeleri kaybetsek ne olur anlayışındaysa Erdoğan daha çok ekmek yer… Daha çok seçim kazanır…"
ifadelerini kullandı.

'2028'de ne İYİ Parti kalır ne muhalefet!'

Tezkan,
"Türkkan gibi düşünen İyi partililer farkında mı? Muhalefet büyük kentlerde (İstanbul ve Ankara kilit) sıfır çekerlerse 2028 yılında ne İYİ parti diye bir parti kalır ne de muhalefet…"
diye yazdı.


#Lütfü Türkkan
#İYİ Parti
#Mehmet Tezkan
#Halk TV
#CHP
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