Halk TV'de 'fikir özgürlüğü'ne ket vuruldu: Selek'i destekleyen Dağıstanlı ekrandan alındı

Sunucu Seda Selek, 30 Nisan'da 'Neden-Sonuç' programının sonunda Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

Ayrılık kararına ilişkin ayrıntı paylaşmayan Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var." dedi.

"Haklı sebeplerinin yanındayım"

Bu gelişme üzerine Halk TV gazetecisi Sorel Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Selek'in ayrılık kararını destekleyerek, "Haklı sebeplerinin de yanındayım." ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı'nın bu paylaşımı Halk TV cephesinde büyük bir infiale ve içeride günlerce sürecek bir krize neden oldu.

Halk TV'de 'fikir özgürlüğü' kıyımı

Bugün yeni bir paylaşımda daha bulunan Dağıstanlı, beş yıldır görev yaptığı Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

Kararının gerekçesi olarak Selek'in ayrılığını desteklediği paylaşımı işaret eden Dağıstanlı, "Bu paylaşım gerekçe gösterilerek ekrandan alındım. Fikir özgürlüğü kapsamında yaptığım paylaşıma tahammül edilemeyen bir yerde daha fazla bulunmak her iki taraf için de zaman kaybı olacaktı." ifadelerini kullandı.







