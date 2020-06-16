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POLİTİKA

Halk TV'de Hüsnü Mahalli'den skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hüsnü Mahalli, Halk TV ekranlarında Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüsnü Mahalli (solda), CHP lideri Kılıçdaroğlu (sağda).
Hüsnü Mahalli (solda), CHP lideri Kılıçdaroğlu (sağda).

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Halk TV ekranlarında konuşan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak.

Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor
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Halk TV'de skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor
Darbeci Hafter'e karşı Libya'nın legal gücü UMH'ye destek veren Türkiye, iki yeni üsle etkinliğini artırmayı planlıyor. Halk TV ekranlarında konuşan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak.


CHP Hafter turunda
GÜNDEM
CHP Hafter turunda
  • CHP'nin Hafter'i
  • Türkiye’nin Akdeniz’deki egemenliğini arttıran stratejik hamlelerine itiraz eden CHP, Libya’da hükümeti devirmeye çalışan Hafter Terör Örgütü’ne destek verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay skandal açıklamasında, “Trablus yönetimi cihatçı eğilimli bir yönetim. Tobruk yönetimi (Hafter) daha makul, seküler bir yönetim” dedi.

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