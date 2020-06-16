Halk TV'de Hüsnü Mahalli'den skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudan'ı karıştırmak için Libya'da üs kuruyor CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hüsnü Mahalli, Halk TV ekranlarında Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı: Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 16:06 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 16:31 Yeni Şafak