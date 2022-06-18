CHP'nin kanalı Halk TV'de, canlı yayın konuklarını dahi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Kanalın müdavimlerinden Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin son dönemde imza attığı provokasyonları hedef aldı.

HALK TV'DE HDP ELEŞTİRİLDİ: STÜDYODAKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Her fırsatta HDP'yi savunduklarını fakat toplumda öfke uyandıran eylemler konusunda HDP'nin hiç geri adım atmadığını söyleyen Saymaz'ın, "Vekilin dağda fotoğrafı çıkıyor, 'piknik yaptı' diyorlar. Bir başkası Türkiye'ye ömür biçiyor. Diğeri 'Öcalan' sloganı atıp, polise yumruk atıyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

Sunucu ve diğer konukların araya girmelerine aldırmayan Saymaz, HDP'ye kendilerini gözden geçirme çağrısı yaptı.

OYNAT 02:24 Halk TV'de HDP'nin provokasyonları eleştirildi: Konuklar şaşkınlığını gizleyemedi CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin provokasyonları konuşuldu. Gazeteci İsmail Saymaz, her fırsatta HDP'yi savunduklarını fakat toplumda öfke uyandıran eylemler konusunda HDP'nin hiç geri adım atmadığını söyledi. Saymaz'ın, 'Vekilin dağda fotoğrafı çıkıyor, 'piknik yaptı' diyorlar. Bir başkası Türkiye'ye ömür biçiyor. Diğeri 'Öcalan' sloganı atıp, polise yumruk atıyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?' sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

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"SİZ BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ"

Saymaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"HDP'li siyasetçilere yönelik AK Parti'nin tutumunu eleştiriyoruz, kapatma davasını, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasını eleştiriyoruz. Yargılanmalarının doğru olmadığını eleştiriyoruz ama HDP'lilerin de toplumda öfke uyandıran eylemlerden vazgeçmeleri gerekmez mi?

Geçtiğimiz günlerde bir vekilin dağda silahla fotoğrafı çıktı. 'Arkadaşımız pikniğe gitti, hatıra fotoğrafı çektirmiş' dediler. Elindeki kalaşnikof, çiçek değil. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya?

Ömer Öcalan, 'Türkiye yıkılacak, ömrü uzun değil' dedi. Bir vekil bunu diyebilir mi? Siz vekil olup, yemin ettikten sonra nasıl Türkiye'ye ömür biçebilirsiniz? Bu kabul edilebilir bir durum değil. Sen kimsin ki ömür biçiyorsun?

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Salihe Aydeniz'in görüntülerini izledim. 'Öcalan' sloganları atmak normal bir şey mi? Bir de polise yumruk atıyorsunuz? Bu normal mi? Polis, sizi durdurmayacak mı kardeşim?"

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