Halk TV'de yeni skandal: CHP'li Ertürk Kuran-ı Kerim’e 'kağıt parçası' deyip alçak saldırıyı aklamaya çalıştı

Seçimler olmasaydı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin veto edilmeyeceğini öne süren Ertürk, 2009'daki karikatür krizini gündeme getirerek "O dönem Rasmussen Danimarka Başbakanlığından sonra NATO Genel Sekreteri olacak. Bir hadise olmuştu o zaman da. Hz. Muhammed'in karikatürleri konusu infial yaratmıştı. Bu işe Rasmussen hoşgörülü davrandığı için iktidar veto tehdidi yaptı. Ama amacı üzüm yemek değil, pazarlık, şantaj yapmaktı. En sonunda o karikatürlere hoşgörüsünü gösteren Rasmussen genel sekreter oldu." dedi.