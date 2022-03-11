​Halk TV'den algı operasyonu: 'Hırvatistan'da düşen İHA' haberini Bayraktar TB2 fotoğrafıyla servis ettiler

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçları, dünya basınında büyük övgüler alırken, Türkiye'de belli kesimler tarafından karalama kampanyalarına konu ediliyor.

HALK TV'DEN ALGI OPERASYONU: DÜŞEN RUS KEŞİF UÇAĞI HABERİNİ TB2 GÖRSELİYLE PAYLAŞTILAR

Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin internet sitesinde yer alan bir haberde, Rus yapımı bir keşif uçağının Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında düştüğü ifade edildi.

Yayımlanan haberin görselinde ise, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin görseli yer aldı.

MERDAN YANARDAĞ DA 'OYUNCAK' DEMİŞTİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen basın kuruluşlarının Türk SİHA'larını karalama kampanyalarına geçtiğimiz hafta Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ da katılmıştı.

Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.

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