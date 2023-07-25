Halk TV'ye ambargo uygulayan Kılıçdaroğlu: Medya üzerindeki baskıları görüyoruz

Üstelik tutuklu yani mahkum değil. Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz."