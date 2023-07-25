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Halk TV'ye ambargo uygulayan Kılıçdaroğlu: Medya üzerindeki baskıları görüyoruz

Partisindeki değişim hareketini desteklediği için Halk TV'ye ambargo uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de medyaya baskı yapıldığını söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz." dedi.

14:41 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından partisinde başlayan 'değişim' hareketi, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de destek gördü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği hareketi öne çıkaran haberler yapan Halk TV, parti yönetiminden veto yedi.

Kanalla olan anlaşmalarını fesheden CHP, Görkemli Hatıralar isimli programın yapılmasını da engelledi. CHP yönetiminde olan Antalya Döşemealtı Belediyesi, ilçede bulunan Kırkgöz Hanı'nda çekilecek programı iptal ettirdi.

Halk TV'ye ambargo uygulayan Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını öne sürdü.



'Medya üzerindeki baskıları görüyoruz'

24 Temmuz Basın Bayramı'nı anımsatan Kılıçdaroğlu
, "Basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümüydü. Hapishanelerimizde gazeteciler var. Merdan Yanardağ şu an hapiste.
Üstelik tutuklu yani mahkum değil. Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Bütün engellemeler var. Bu arada doğru haberlerin de engellendiğini biliyoruz. Ama medyada bir özgürlüğün olmadığını da hepimiz bir şekilde günlük yaşamımızda da olsa görüyoruz, yaşıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak
Halk TV sunucusu Emin Çapa'dan 'Oyumu isterken iyiydi' diyerek CHP'ye veryansın etti: Yerel seçimlerin sonucu çok ağır olacak

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı. Sunucu Emin Çapa, kanalına çeşitli ambargolar da uygulayan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet seçmeninin kırgın, yılgın ve umutsuz olduğunu belirten Çapa, bunun seçimi kaybetmekten değil seçim sonrası yapılan açıklamalardan kaynaklandığını belirtti. "Affedersiniz oyumuzu isterken iyiydi, sizin sesinizi duyurmamızı isterken iyiydi." diyen Çapa, "Böyle şeyler yapmayın. Bir kere kendine zarar veriyor bu tip davranışlar. Bunu görmemiz lazım. Yoksa yerel seçimde çok ağır sonuçlara gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Halk TV
#CHP
3 saat önce
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