Halk TV'ye ambargo uygulayan Kılıçdaroğlu: Medya üzerindeki baskıları görüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından partisinde başlayan 'değişim' hareketi, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de destek gördü.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği hareketi öne çıkaran haberler yapan Halk TV, parti yönetiminden veto yedi.
Kanalla olan anlaşmalarını fesheden CHP, Görkemli Hatıralar isimli programın yapılmasını da engelledi. CHP yönetiminde olan Antalya Döşemealtı Belediyesi, ilçede bulunan Kırkgöz Hanı'nda çekilecek programı iptal ettirdi.
Halk TV'ye ambargo uygulayan Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını öne sürdü.