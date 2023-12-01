Hamas'tan Bergusi çıkışı: Başkan olursa çekiliriz

ABD’nin Filisitin’i yönetmek için önerdiği Muhammed Dahlan ismine Hamas’tan karşı bir öneri geldi. Hamas’ın ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Katarlı yöneticilere çok önemli bir teklifte bulundu. Buna göre Hamas, Katar ile yaptığı görüşmede Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs ile birlikte tek çatı altında tek devlet olarak yönetilmesi gerektiğini ve başına da Mervan el-Bergusi’nin getirilmesini önerdi. Hamas, Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Bergusi’nin gelmesi halinde gerekirse sahadan çekileceğini belirtti.