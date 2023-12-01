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Hamas'tan Bergusi çıkışı: Başkan olursa çekiliriz

Hamas, Katar'da yürütülen barış görüşmelerinde Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'yi devlet başkanı olarak önerdi. Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ün içinde olduğu bir devleti kabul edeceklerini açıklayan Hamas yetkilileri, Bergusi’nin başkan olarak atanması durumunda aradan çekilme vaadinde bulundu.

Burak Doğan
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:05 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mervan el-Bergusi.

Mervan el-Bergusi.

ABD’nin Filisitin’i yönetmek için önerdiği Muhammed Dahlan ismine Hamas’tan karşı bir öneri geldi. Hamas’ın ateşkes görüşmelerinde arabulucu olan Katarlı yöneticilere çok önemli bir teklifte bulundu. Buna göre Hamas, Katar ile yaptığı görüşmede Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs ile birlikte tek çatı altında tek devlet olarak yönetilmesi gerektiğini ve başına da Mervan el-Bergusi’nin getirilmesini önerdi. Hamas, Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Bergusi’nin gelmesi halinde gerekirse sahadan çekileceğini belirtti.

2002’DEN BERİ TUTUKLU

Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Bergusi, 1987’deki Birinci İntifada’nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada’da da önemli rol oynayan Bergusi, 2002’den bu yana İsrail’de tutuklu bulunuyor.

ROKETLE SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail 2001 yılında, Bergusi’ye karşı roketle suikast düzenlemiş, Bergusi, saldırıdan sağ olarak kurtulmuştu. 2012’de yapılan bir cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre seçimlerde oy vermeyi düşünen Filistinlilerin yüzde 60’ı Bergusi’ye oy verebileceğini belirtmişti. İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.



#Hamas
#Filistin
#Mervan el- Bergusi
22 dakika önce
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