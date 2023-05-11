Hamza Dağ: Yedili koalisyona en çok sevinenler Kandil ve Pensilvanya

"7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı açıklanmasından sonra seçim sonucuna dair en ciddi anlam da sevinç naraları nerede atıldı? Bir Kandil, iki Pensilvanya'dan atıldı. Dolayısıyla Kandil'in ve Pensilvanya'nın desteklediği bir adayın bu seçim kampanyasında tartışılması kadar normal bir şey yok."