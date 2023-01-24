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Hamza Dağ Yeni Şafak'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Yeni Şafak'ın yayın hayatına başlamasının 29’uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Haberleri ve kadrosuyla ilkeli ve sağduyulu habercilik anlayışından taviz vermeden yayın hayatına devam eden Yeni Şafak Gazetesi'nin 29’ncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, haberin peşinde nice başarılı yıllar diliyorum." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:19 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başladı.

Dün 28'inci yıl dönümünü kutlayan Yeni Şafak'a bir tebrik de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

İLKELİ VE SAĞDUYULU HABERCİLİK

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Haberleri ve kadrosuyla ilkeli ve sağduyulu habercilik anlayışından taviz vermeden yayın hayatına devam eden Yeni Şafak Gazetesi'nin 29’ncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, haberin peşinde nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.



#Yeni Şafak
#Albayrak Grubu
#Hamza Dağ
29 dakika önce
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Hamza Dağ Yeni Şafak'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
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