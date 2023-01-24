Hamza Dağ Yeni Şafak'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle, bu ülkenin birikimini yansıtmak için yayın hayatına başladı. Türkiye’nin büyük dönüşümler geçirdiği bu 28 yılda önemli gazetecilik yaptı. Yola Yeni Şafak gazetesiyle çıkan Albayrak Medya, bugün dijitalde, Türkiye’de ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri aktaran ve sosyal medyada gündeme yön veren içeriklerle en çok takip edilen marka haline geldi. Yeni Şafak, kendi bünyesinde kurduğu ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda kurduğu dijital platformlarla Türkiye’ye değer katıyor.