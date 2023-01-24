Hamza Dağ Yeni Şafak'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.
Yeni Şafak 23 Ocak 1995’te “Türkiye’nin önü aydınlık” manşetiyle yayın hayatına başladı.
Dün 28'inci yıl dönümünü kutlayan Yeni Şafak'a bir tebrik de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Haberleri ve kadrosuyla ilkeli ve sağduyulu habercilik anlayışından taviz vermeden yayın hayatına devam eden Yeni Şafak Gazetesi'nin 29’ncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor, haberin peşinde nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.