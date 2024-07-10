Hamza Dağ'dan CHP'li belediyelere tepki: Kayırmacılık rekoru kırdılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.





Düzenlenen toplantıda Dağ, CHP'li belediyelerin kayırmacılık rekoru kırdığını söyleyerek, belediyelerde akrabaların kayırıldığını belirtti.





Dağ, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:





Bu süreçte kendi değerlendirmelerimizi yaparken, bir taraftan da muhalefet partilerinin ne yaptıklarını izliyoruz.





Gelin görün ki AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar, icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol katedememişlerdir.





Net bir şekilde söyleyelim ki 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 3-4 aylık süre zarfında yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir CHP tablosuyla karşı karşıyayız.





3-4 aylık süreçte CHP'li belediyeler ve belediye başkanları, skandallarla, nepotizimle, usulsüzlüklerle ve vizyonsuzluklarla kamuoyunun gündemine gelmektedir.





"3 aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar"





3 aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar. Belediyelerini eş, dost akraba atamalarıyla tıka basa doldurdular. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kırıkkale, Bursa gibi yerler başta olmak üzere birçok büyükşehir il ve ilçe belediyelerinde liyakate önem vermeden atamalar yaptılar.





CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bu konuda biraz da kişisel PR yapmak adına akraba atamalarına atamalarına karşı olduğunu belirten çıkışlar yapmış ise de kendisini dinleyen ve ciddiye alan olmadı. Akraba dostu belediye başkanları, Özgür Özel'in bu açıklamalarına gülüp geçiyorlar. CHP'li belediyeler; eş, dost, akraba atamalarının merkezi olmuş durumdadır.





Özgür Özel, havanda su dövdüğü gibi havaya konuşuyor. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor.





Esenyurt Belediye Başkanı akrabalarını işe aldı





Son olarak gerçekten zihinleri de zorlayarak, Esenyurt Belediye Başkanı, kayınbiraderini mali işler müdürü, kardeşini koruma, kuzenini özel kalem, yeğenini ve oğullarını ise danışman yaptı.











