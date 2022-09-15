Gündem Hamza Dağdan CHPye Yerli ve milli dediğiniz kanuna neden sonradan itiraz ettiniz?
POLİTİKA

Hamza Dağ'dan CHP'ye: 'Yerli ve milli' dediğiniz kanuna neden sonradan itiraz ettiniz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, e-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'ye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenen Dağ, "Konuyu saptırmayı bırakın ve cevap verin. 'Yerli ve milli' dediğiniz kanuna neden sonradan itiraz ettiniz? Rant çeteleri CHP’nin iradesine ipotek mi koymuştur?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Dağdan CHPye: Yerli ve milli dediğiniz kanuna neden sonradan itiraz ettiniz?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul ettiği e- ticaret kanunu, CHP'li milletvekilleri tarafından iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Kanunun iptal edilmesini isteyen CHP'nin 52 milletvekilinin, TBMM Genel Kurul'unda yapılan oylamada kabul oyu verdiği ortaya çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP milletvekillerinin e-ticaret kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmasına tepki gösterdi.

"RANT ÇETELERİ CHP'NİN İRADESİNE İPOTEK Mİ KOYDU?"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin itiraz ettiği bilgisi AYM sitesinde yer almaktadır. Sn. @eczozgurozel konuyu saptırmayı bırakın ve cevap verin.

'Yerli ve milli' dediğiniz kanuna neden sonradan itiraz ettiniz? Rant çeteleri CHP’nin iradesine ipotek mi koymuştur?"

E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
GÜNDEM
E-ticaret kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'nin TBMM'de yapılan oylamada 'kabul' oyu kullandığı ortaya çıktı
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