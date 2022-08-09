Hamza Dağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden taraftarlara büyük tepki: Bu terbiyesizliğin sebebi CHP yönetimidir

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün Süper Lig’e bu yıl yükselen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 21.45’teki maç öncesi yemek yiyen taraftarların küfürler eşliğinde yaptığı tezahüratlar sosyal medyaya yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Küfürlerin havada uçuştuğu o dakikalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler koro halinde söylendi.

Alkol alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan için “....ol git Recep Tayyip” şeklinde küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Söz konusu görüntü büyük tepki çekerken video çeken kişinin CHP İstanbul teşkilatının önemli isimlerinden iş insanı Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu iddia edildi.

"BU DÜŞÜKLÜĞÜN SEBEBİ CHP YÖNETİMİDİR"

Yaşanan skandalın ardından AK Parti'den söz konusu görüntülere tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaşanan olayın terbiyesizlik olduğunu vurguladı. Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir.

Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir."

CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir.



Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 9, 2022