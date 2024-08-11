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Haniye paylaşımı ekşicileri çıldırttı: Katil İsrail kadar içerleyen fitne yazarları Fahrettin Altun'u hedef aldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir süredir kapalı olan Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Hamas lideri şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı, Ekşi Sözlük yazarları ise çıldırdı. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te bu kez Fahrettin Altun hedef alınmaya başlandı.

12:05 - 11/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ekşi Sözlük'te şehit Haniye'nin fotoğrafını paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun hadef alındı
Ekşi Sözlük'te şehit Haniye'nin fotoğrafını paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun hadef alındı
İran'ın başkenti Tahran'da kalleşçe düzenlenen suikastle şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi
İsmail Haniye
ile ilgili taziye paylaşımlarını kaldıran Instagram Türkiye'de bir süredir kapalıydı.

PKK ve FETÖ propagandalarına izin verip Haniye paylaşımlarını ise 'terör' bahanesiyle kaldıran META, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında boyun eğerek tüm şartları kabul etti.


Altun'un ilk paylaşımı dikkat çekti


Varılan anlaşma neticesinde Instagram'a erişim dün itibariyle tekrar açıldı.


Erişim engelinin kaldırılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilk paylaşımında Şehit İsmail Haniye'yi rahmetle andı.


Altun paylaşımında
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye’yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek" i
fadelerine yer verdi.


Ekşiciler deliye döndü


Paylaşımında Filistin özgür olana katiller hesap verene kadar Türkiye'nin mücadelesinin süreceğini belirten Altun'un bu sözleri terör devleti İsrail'den önce FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propaganda merkezi haline gelen
Ekşi Sözlük
yazarlarını çıldırttı.




Katil İsrail'in soykırımına ve META'nın çifte standardına ses çıkarmayan bazı yazarlar Fahrettin Altun'un paylaşımlarından duydukları rahatsızlığı gizlemedi. Haniye paylaşımını hazmedemeyen ekşiciler hadsiz sözlerle Altun'u hedef aldı.


İşte o skandal paylaşımlardan bazıları;


#Fahrettin Altun
#Ekşi Sözlük
#İnstagram
#İsmail Haniye
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