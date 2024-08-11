Haniye paylaşımı ekşicileri çıldırttı: Katil İsrail kadar içerleyen fitne yazarları Fahrettin Altun'u hedef aldı

PKK ve FETÖ propagandalarına izin verip Haniye paylaşımlarını ise 'terör' bahanesiyle kaldıran META, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında boyun eğerek tüm şartları kabul etti.
Altun'un ilk paylaşımı dikkat çekti
Varılan anlaşma neticesinde Instagram'a erişim dün itibariyle tekrar açıldı.
Erişim engelinin kaldırılmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ilk paylaşımında Şehit İsmail Haniye'yi rahmetle andı.
Ekşiciler deliye döndü
Katil İsrail'in soykırımına ve META'nın çifte standardına ses çıkarmayan bazı yazarlar Fahrettin Altun'un paylaşımlarından duydukları rahatsızlığı gizlemedi. Haniye paylaşımını hazmedemeyen ekşiciler hadsiz sözlerle Altun'u hedef aldı.