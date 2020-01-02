Gündem Hasta olmamak için "atom" içiyorlar 6 çeşit çorbayı karıştırarak yapıyor
BURSA GENEL SAĞLIK

Bursa haberleri: Hasta olmamak için "atom" içiyorlar: 6 çeşit çorbayı karıştırarak yapıyor!

Hasta olmamak için "atom" içiyorlar: 6 çeşit çorbayı karıştırarak yapıyor

Bursa’da bir aşçının 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı "atom çorbası" tam bir şifa deposu. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen çorbayı 50 yaş üzerinde kalojen eksikliği olanlar, çocuk gelişimini hızlandırmak isteyenler, kırık ve çıktığı olanlar çok tercih ediyor.

Haber Merkezi İHA
Atom çorbası.
Atom çorbası.

Bursa’da çeşitli firmalarda 15 yıl müdürlük yaptıktan sonra kendi işini yapmaya karar veren Hüseyin Çavdar, çorba yapmayı öğrenmek için kolları sıvadı. 1,5 yıl bir ustanın yanında çıraklık yaparak 14 çeşit çorba yapmayı öğrendi.

2 bin 600 yıllık antik yolun taşları puzzle gibi yeniden birleştiriliyor: O dönemdeki teknik ve yöntemler kullanıldı
GÜNDEM
2 bin 600 yıllık antik yolun taşları puzzle gibi yeniden birleştiriliyor: O dönemdeki teknik ve yöntemler kullanıldı

Hüseyin Çavdar

6 çeşit çorbayı karıştırarak yapıyor

Öğrendiği bilgilerin üstüne kendi de bir şeyler katmak isteyen usta, 6 çeşit çorbayı karıştırarak yaptığı ve "atom" ismini verdiği çorbasını şifa niyetine satıyor. Kışın gripten korunmak isteyenler ve hasta olanlar bu çorbaya büyük rağbet gösteriyor.

Çorba çeşmesine büyük ilgi: Yabancı kanal haberlerine taşıdı
GÜNDEM
Çorba çeşmesine büyük ilgi: Yabancı kanal haberlerine taşıdı

Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen çorbayı 50 yaş üzerinde kalojen eksikliği olanlar, çocuk gelişimini hızlandırmak isteyenler, kırık ve çıktığı olanlar çok tercih ediyor. Gemlik ilçesinde bulunan çorbacı dükkanında 16 çeşit çorba pişiren ustanın çorbasını içmek için farklı şehirlerden insanlar geliyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen çorbayı 50 yaş üzerinde kalojen eksikliği olanlar tercih ediyor.
16 çeşit çorba pişiren ustanın çorbasını içmek için farklı şehirlerden insanlar geliyor.
İnanın bunlar iyi günleri

İnanın bunlar iyi günleri

Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu.
Türkiye harekete geçti

Türkiye harekete geçti

​Dünyayı sarsan olay: İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Müjdeleri sıraladı

Müjdeleri sıraladı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı.
Poşete zam yapılacak mı?

Poşete zam yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı açıkladı.
Avukatlık ücret tarifesi değişti

Avukatlık ücret tarifesi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Bayıl Harun<br>numara yap'

'Bayıl Harun
numara yap'

​Yakalanan FETÖ'cüyü kurtarma taktiği

Saadet tezkereye<br>evet diyecek

Saadet tezkereye
evet diyecek

​Akdeniz için kritik Libya tezkeresi Meclis'te.

14 Ocak'ta dönüyor

14 Ocak'ta dönüyor

İyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
1 Ocak'ta<br>zorunlu hale geldi

1 Ocak'ta
zorunlu hale geldi

​8 milyon yapıyı yakından ilgilendiren belge.
Güvercin katliamı

Güvercin katliamı

​Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar.
Kaçak <br>döküm dehşeti

Kaçak
döküm dehşeti

Ekipleri fark edince yolun ortasına dökerek kaçtı.
İstanbul'u etkileyecek

İstanbul'u etkileyecek

​Meteoroloji'den şiddetli fırtına ve sağanak uyarısı.
Altında<br>tarihi rekor

Altında
tarihi rekor

​İşte Türkiye'de bulunan altın miktarı...
Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü

Tesadüfen yoldan geçen 2 kişi öldü

​İzmir'de eşine filmlerde rastlanacak kanlı pusu.
Akdeniz<br>için karar günü

Akdeniz
için karar günü

Libya tezkeresi bugün mecliste oylanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.