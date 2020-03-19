Gündem Hastalıklara karşı koruyor diye içiyorlar Sahte alkolden ölenlerin sayısı 15e yükseldi
İSTANBUL

Hastalıklara karşı koruyor diye içiyorlar: Sahte alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İstanbul'da sahte içki tüketimine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, 60 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak amacıyla "ispirt" adı verilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonra da içtikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendiği öğrenildi. 5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt'ta ve 1'i Fatih'te olmak üzere toplam 15 kişi yaşamını kaybederken, 60 hastanın ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri sürüyor.

Sahte içki 5 kişiyi öldürdü
GÜNDEM
Sahte içki 5 kişiyi öldürdü

Yetkililer uyarıyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi. Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.

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