Gündem Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi
ZONGULDAK

Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi

Zonguldak’ta 20 yaşında bir kadın karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastane tuvaletinde doğum yaptı. Hastane yetkilileri olayı doğrularken konuyla ilgili adli işlem başlatıldı. Anne ve doğum yaptığı bebeği ise tedavi altına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi
Foto: İHA.

İddialara göre olay gece saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşandı. 20 yaşındaki S.K. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

  • Doğum sancısı yaşayan kadın tuvalete giderek kendi çabasıyla doğumu gerçekleştirdi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kadının doğum yaptığı ortaya çıktı.

Anne ve bebeği görevliler tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Konuyla ilgili adli işlem başlatılırken Atatürk Devlet Hastanesi yetkilisi olayı doğruladı. Yetkili; anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğunu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Tüyler ürperten itiraf: Kaza gerçeği ortaya çıkardı, insan eti yemiş
DÜNYA
Tüyler ürperten itiraf: Kaza gerçeği ortaya çıkardı, insan eti yemiş

Küçük Müslüme'den acı haber geldi
GÜNDEM
Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Meksika'da bir toplu mezardan 65 ceset çıktı
DÜNYA
Meksika'da bir toplu mezardan 65 ceset çıktı
Metro saldırganıiçin tutuklama talebi

Metro saldırganı
için tutuklama talebi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dehşet saçmıştı.
Şekere zam olacak mı?

Şekere zam olacak mı?

​Türkiye Şeker Fabrikaları genel müdüründen açıklama geldi.
Eyvallah etmeyeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'faiz ve rant lobilerine' sert tepki.

'Haksızsam<br>bir daha dövün'

'Haksızsam
bir daha dövün'

​Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı.

​Bakan Koca: Yerli aşı için Acil Kullanım Onayına müracaat edildi.
12 yılda 17 tane topladı

12 yılda 17 tane topladı

Her gün bakım yapıyor: Fiyat karşılıkları yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.