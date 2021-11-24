Hastane tuvaletinde doğum yapınca baygınlık geçirdi

İddialara göre olay gece saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde yaşandı. 20 yaşındaki S.K. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Doğum sancısı yaşayan kadın tuvalete giderek kendi çabasıyla doğumu gerçekleştirdi. Bu sırada baygınlık geçirdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine kadının doğum yaptığı ortaya çıktı.

Anne ve bebeği görevliler tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Konuyla ilgili adli işlem başlatılırken Atatürk Devlet Hastanesi yetkilisi olayı doğruladı. Yetkili; anne ve çocuğunun durumunun iyi olduğunu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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