Gündem Hastanede skandal olay Bir yıldır herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı
TEKİRDAĞ

Hastanede skandal olay: Bir yıldır herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın (25) sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söyleyen Özkiraz'ın tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada lise mezunu olduğu öğrenilen sahte doktor Özkiraz tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Hastanede skandal olay: Bir yıldır herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına Eylül ayında yapılan TUS’ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz’ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

DHA

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

  • Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Özkiraz’ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.

TUTUKLANDI

Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

DHA

AİLESİNE DE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Ayşe Özkiraz’ın yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz’ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. Özkiraz’ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.

Sahte doktor bakın ne yalanlar söylemiş
OYNAT 04:02
Sahte doktor bakın ne yalanlar söylemiş
İstanbul'da yıllarca sahte belge ve diploma ile kendisini doktor olarak tanıtıp ameliyata girdiği tespit edilen Cüneyt Turan, polisin operasyonu sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Cüneyt Turan kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu ve 'Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi' bölümünde profesör olarak tanıtıyordu. Katıldığı bir programda söylediği yalanlar böyle görüntülendi.

Sahte doktor güvenlik kamerasında
OYNAT 02:55
Sahte doktor güvenlik kamerasında
İstanbul Esenler'de kendisini mahallenin sağlık ocağında çalışan doktor olarak tanıtan kişi, girdiği bir terzi dükkanı sahibini dolandırdı. Terzi Mehmet Yiğit'e basit bir mide ilacını 280 TL'ye satan dolandırıcı, güvenlik kameralarına yansıdı.


Eşitliği kim bozacak?

Eşitliği kim bozacak?

​İngiltere ile ABD Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ile Ekvador Dünya Kupası'nda puanları paylaştı.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.