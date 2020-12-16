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POLİTİKA

Hastanedeyken koltuk kavgası çıkmıştı: Teşkilat vefasızmış, Muhittin Böcek'in CHP açıklaması

Hastanedeyken koltuk kavgası çıkmıştı: Teşkilat vefasızmış

Dört ay Kovid-19 tedavisi gören CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanedeyken koltuk derdine düşen teşkilat ve belediye yönetimine sitem etti: Vefanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu insanların ben yaşam savaşı verirken öleceğimi hatta öldüğümü düşünmeleri, hepimizi insanlığımızdan utandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sırasında partisi CHP’de yaşananlara sitem etti. İyileşip göreve dönen Böcek, hastalık sürecinde acı bir gerçekle yüzleştiğini söyledi. Başkan Böcek, “Vefanın ne kadar önemli olduğunu anladım. 18 yıldır çatısı altında mücadele ettiğim partimizin içindeki bazı menfaat gruplarının, insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlak ve etik dışı gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu insanların ben yaşam savaşı verirken öleceğimi hatta öldüğümü düşünmeleri, hepimizi insanlığımızdan utandırdı” dedi.

CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı
GÜNDEM
CHP Antalya teşkilatında Muhittin Böcek rahatsızlığı

KOLTUK KAVGASI

  • Böcek hastanede iken Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki tartışması çıkmış, Hacıarifoğlu, Çevikol ve bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırmıştı. Genel Merkezin isteğiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlayan Hüseyin Karakuş, göreve dönen Böcek tarafından görevden alınmış, Çevikol eski görevlerine iade edilmişti.

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KORONAVİRÜS
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