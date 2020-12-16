Hastanedeyken koltuk kavgası çıkmıştı: Teşkilat vefasızmış

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sırasında partisi CHP’de yaşananlara sitem etti. İyileşip göreve dönen Böcek, hastalık sürecinde acı bir gerçekle yüzleştiğini söyledi. Başkan Böcek, “Vefanın ne kadar önemli olduğunu anladım. 18 yıldır çatısı altında mücadele ettiğim partimizin içindeki bazı menfaat gruplarının, insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlak ve etik dışı gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu insanların ben yaşam savaşı verirken öleceğimi hatta öldüğümü düşünmeleri, hepimizi insanlığımızdan utandırdı” dedi.
KOLTUK KAVGASI
- Böcek hastanede iken Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki tartışması çıkmış, Hacıarifoğlu, Çevikol ve bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırmıştı. Genel Merkezin isteğiyle Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlayan Hüseyin Karakuş, göreve dönen Böcek tarafından görevden alınmış, Çevikol eski görevlerine iade edilmişti.