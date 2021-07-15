Gündem Hastaneye yakın alanda yangın Osmaniyede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
OSMANİYE

Hastaneye yakın alanda yangın: Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hastaneye yakın alanda yangın: Osmaniyede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangını.

Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

DHA

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili 4 zanlı yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, AA muhabirine, kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

DHA

Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

DHA

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