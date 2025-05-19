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Hatalı park yapan araçların arasından geçemeyince arabasının aynalarını kırdı: 'Adamın aynasını kır' diye destek geldi

Hatalı park yapan araçların arasından geçemeyince arabasının aynalarını kırdı: 'Adamın aynasını kır' diye destek geldi

10:1119/05/2025, Pazartesi
DHA
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Otomobilinin aynasını kıran sürücü aynayı parçalara ayırdıktan sonra yere fırlattı.
Otomobilinin aynasını kıran sürücü aynayı parçalara ayırdıktan sonra yere fırlattı.

Kağıthane'de sokakta otomobiliyle ilerleyen sürücü, hatalı park nedeniyle araçların arasından geçemeyince kendi aracının aynasını kırarak duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi, 'Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun' dedi.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde aracıyla sokakta ilerleyen sürücü, hatalı park eden araçlar nedeniyle geçemedi. Araç sahibine de ulaşamayan sürücü dakikalarca bekledi ancak kimse gelmeyince sinirlendi. Küfür eden ve sinirlenen sürücü kendi aracının yanına giderek, otomobilinin aynasını kırdı.


'ADAMIN AYNASINI KIR' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Otomobilinin aynasını kıran sürücü aynayı parçalara ayırdıktan sonra yere fırlattı; ardından da duruma tepki gösterdi. Yaşananlar başka bir araç kamerasına yansırken olayı gören bir kişi sinirlenen sürücüye 'Adamın aynasını kır kendi aynanı niye kırıyorsun' diyerek çıkıştı. Diğer yandan sokağa hatalı park eden araç sürücülerinden birisinin gelip yol vermesi sonrasında, aynasını kıran sürücünün yoluna devam ettiği öğrenildi.




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