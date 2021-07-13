Cilvegözü’nde bayram yoğunluğu



Bayramlaşmak için Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelerek oradaki işlemlerin ardından ülkelerine geçiyorlar.

İHA Suriyeliler, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiyorlar.

Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor. Pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.

İHA Suriyelilerin sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıyor.

Jandarma, bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerin sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda Suriyeli vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

GÜNDEM Cilvegözü’nden 4 bin 513 Suriyeli bayramlaşmak için ülkesine gitti

"TÜRK DEVLETİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Suriye’ye bayramlaşmaya giden Ali Kafrantune, Suriye’deki durumun Türk askeri girdikten sonra güvenli hale geldiğini belirterek, 2 yıl sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye’ye geçtiğini söyledi.

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İHA Tekerlekli sandalye ile Suriye'ye gitti.

Kafrantune, "Bu imkanı bize sağlayan Türk devletinden Allah razı olsun. Suriyelilerin, mazlumun yanında durdu her zaman. Bazı insanlar 5 yıldır Suriye’deki ailesini görmedi şimdi bu izin ile ailesini görecek. Mesela ben 2 yıldır kızımı görmedim şimdi çok mutluyum kızımı göreceğim için" diye konuştu.

İHA Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişler devam ediyor.

"BÖLGE GÜVENLİ OLURSA GERİ DÖNECEĞİZ"

Suriye’deki akrabalarıyla bayramlaşmaya giden Muhanned İbrahim İcbib (35) ise "Suriye’de iç savaş bitmez ama Türk devleti Afrin, El Bab gibi İdlib bölgesinde güvenli bölge oluşturursa, kimse bize ülkenize dönün demeden ülkemize döneceğiz" dedi.

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5 Temmuz itibariyle Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısının 17 bin 957’ye ulaştığı belirtildi.