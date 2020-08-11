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Gündem Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı trüf mantarını buldular Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor
HATAY

Hatay haberleri: Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular

Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular: Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor

Amanos Dağlarındaki yaylada ikamet eden İlyas Çelebi adlı vatandaş, çam ağaçları arasında dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında yer alan “trüf” mantarı buldu. Çelebi, yaptığı araştırmada bulduğu şeyin dünyada ender bulunabilen kilosunun 3 bin avro gibi bir fiyatla satıldığı söylenen “trüf” mantarı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Haber Merkezi İHA
Trüf mantarı
Trüf mantarı

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşayan sıcak yaz aylarını Amanos Dağları eteğinde bulunan yayla evinde ailesi ile birlikte geçiren İlyas Çelebi adlı şahıs, doğada ender rastlanabilen kral sofralarında ve dünyanın en prestijli lokantalarının mutfağında yer aldığı belirtilen “trüf” mantarını Amanos Dağlarında toprağın yaklaşık 20 santimetre altında bulduğunu açıkladı.

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Çelebi, yaptığı araştırmada bulduğu şeyin dünyada ender bulunabilen kilosunun 3 bin avro gibi bir fiyatla satıldığı söylenen “trüf” mantarı olduğunu öğrendiğini anlattı.

Kazdığı toprağın altında hayatında ilk kez gördüğü cismin adının ne olduğunu merak eden İlyas Çelebi, yakın arkadaşı doğa sever çevreci aktivist Nazım Sönmez’den yardım aldı. Yaptıkları araştırmada bulduğu nesnelerin “trüf” cinsi mantar olduğunu öğrendi.

Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza
GÜNDEM
Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza

İlyas Çelebi

Sosyal medyada paylaşmak için çektikleri söyleşi şeklindeki video klipte “trüf” cinsi mantarını nasıl bulduğunu anlatan İlyas Çelebi, bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerin yeteri kadar gelişmemesi üzerine evinin yakınlarındaki çam ağaçlarının bulunduğu yerden çiçeklerin toprağını değiştirmek ailesi ile birlikte nemli toprak kazısı yaptığı sırada yerin yaklaşık 20 santimetre altında daha önce hiç görmediği ismini bilmediği bir cisimle karşılaştıklarını belirtti.

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Kilosu 3 bin euro

Çelebi, yaptığı araştırmada bulduğu şeyin dünyada ender bulunabilen kilosunun 3 bin avro gibi bir fiyatla satıldığı söylenen “trüf” mantarı olduğunu öğrendiğini anlattı.

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