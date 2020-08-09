Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İskenderunda cenazeler karıştı Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı
HATAY

Hatay haberleri: İskenderun’da cenazeler karıştı: Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

İskenderun’da cenazeler karıştı: Kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi karışında gergin saatler yaşandı. Türk vatandaşın naaşının Suriyeli bir aile tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Savcılık kararıyla Reyhanlı’ya defnedilen Mehmet Şahin’in mezarı açıldı. Naaş İskenderun’a getirildi.

Haber Merkezi İHA
Şahsın Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.
Şahsın Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören Mehmet Şahin’in vefat edince morga kaldırıldı. Morgda üzerinde isim yazan naaşın babalarına ait olmadığını fark eden Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, hastane yetkililerine haber verdi.

Cenazeler karıştı mezarlar açıldı
GÜNDEM
Cenazeler karıştı mezarlar açıldı

Yapılan araştırmada Mehmet Şahin’in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Şahsın Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Bunun üzerine Burka’nın yakınları hastaneye çağrıldı. İki ailenin hastane önünde karşılaşmalarında yaşanan tartışmada Burka ailesi, “Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti babamıza çok benziyordu."

Şahsın Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Sinirlerin gerildiği hastanede Şahin ailesi, Suriyeli Burka ailesinin Reyhanlı’ya defnettiği cenazenin tekrar getirilmesini istediler. Gergin anların yaşandığı hastaneye polis çağrıldı. Polisler, tarafları sakinleştirerek olay çıkmasını önledi.

Cenazeler karıştı: Aile yüzünü görmek isteyince şoke oldu
GÜNDEM
Cenazeler karıştı: Aile yüzünü görmek isteyince şoke oldu

Şahsın Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı.

Savcılık talimatıyla mezar açıldı

Savcılık kararıyla Reyhanlı’ya defnedilen Mehmet Şahin’in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından şahsın naaşı mezardan çıkartılarak İskenderun’a getirildi.

Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka’nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı’ya götürdü. Mehmet Şahin’in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söylediler.

Abone Ol Google News
Yüzde 30lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
TÜMOSAN yerli oranını artıracak

TÜMOSAN yerli oranını artıracak

Zırhlı araçlarda milli katkı yüzde 75 olacak.
Yolcular şoförü iki kez uyarmış

Yolcular şoförü
iki kez uyarmış

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
'Pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
O proje çöktü

O proje çöktü

​Deyrizor'da aşiretler ayaklandı, PKK ile çatışıyor.
Kuvvetli <br>yağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da feci otobüs kazası

İstanbul'da feci otobüs kazası

​İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü 26 yaralı var.

Hac dönüşü <br>ayrılık hüznü

Hac dönüşü
ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.
Sosyal medyada <br>tartışma ahlakı yok

Sosyal medyada
tartışma ahlakı yok

​Dijitalte neden tartışma kültürü oluşturamadık?
Ortak hafızamız <br>infilak etti

Ortak hafızamız
infilak etti

​Şarkıların, şiirlerin yazıldığı Beyrut...
Mersin Limanı teklifi

Mersin Limanı teklifi

​Türkiye olarak Lübnan'a açık çek verdik.
Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

​Çok sayıda ekip olay yerine geldi.
Düşerken attı

Düşerken attı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golünü Messi kaydetti.
Fındığın <br>korkulu rüyası

Fındığın
korkulu rüyası

Bulaştığı ağaç iyileştirilemediği için kesiliyor.
Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe itirafı

​​Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere transferi hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.