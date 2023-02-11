Hatay Havalimanı’ndaki çalışmalarda sona gelindi: 24 saat içerisinde hizmete açılacak

İGA'dan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden ekiplerin sürdürdükleri aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: