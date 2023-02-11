Hatay Havalimanı’ndaki çalışmalarda sona gelindi: 24 saat içerisinde hizmete açılacak
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri tarafından yürütülen Hatay Havalimanı pisti onarım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Havalimanının 24 saat içinde hizmete açılması bekleniyor.
16:13 . 11/02/2023 Cumartesi
DHA
Hatay Havalimanı’nın 24 saat içerisinde hizmete açılması bekleniyor
İGA'dan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı ağır hasar sonrası kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden ekiplerin sürdürdükleri aralıksız onarım çalışmaları sonucunda giderilmek üzere olduğu paylaşıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşmesi umuluyor. Geçen her saniyenin kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, üç gün gibi oldukça kısa sayılabilecek bir sürede bitirilecek olan çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Bilindiği üzere tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda üç kilometrelik pistin 35 ayrı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı ulaşıma kapatılmıştı. Bu noktada da Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmaların 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak; operasyona hazır hale getirilmesi ve pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor."
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