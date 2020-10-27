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Gündem İskenderunda patlamanın yaşandığı caddede teröre Türk bayraklı tepki
HATAY

Hatay İskenderun'da yaşanan patlamanın ardından caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki

İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki

Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.
Vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerine Türk bayrakları astı.

Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.

Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Yaşanan çatışmalar ve patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi.

DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu patlama meydana geldi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristten kendisini patlattığını belirten Doğan, kaçan diğer teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

  • Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Bugün sabah saatlerinde ise bombanın patladığı noktadaki esnaf, iş yerlerinde oluşan zararı ve kırılan camlarını onarmaya başlarken apartman sakinleri de evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatarak teröre tepki gösterdi.

İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
FOTOĞRAF 15
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Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKKKCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.
Title
Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Yaşanan çatışmalar ve patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi.
Title
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristten kendisini patlattığını belirten Doğan, kaçan diğer teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Title
Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Bugün sabah saatlerinde ise bombanın patladığı noktadaki esnaf, iş yerlerinde oluşan zararı ve kırılan camlarını onarmaya başlarken apartman sakinleri de evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatarak teröre tepki gösterdi.
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POLİS, BİR SANİYELİK DAVRANIŞIYLA FELAKETİ ÖNLEDİ <br> <br> Patlamanın olduğu Fener Caddesi’ndeki fırında çalışan Nurettin Tekin, patlamanın işten çıktıktan kısa bir süre sonra olduğunu ve gelen ses sonrası neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.
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Güvenlik güçlerinin teröristleri hızlıca etkisiz hale getirmesi sonucu canlarını kurtardıklarını dile getiren Tekin, “Allah bizi korudu. Polis, bir saniyelik davranışıyla felaketi önledi. Allah, güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.
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Bölgedeki diğer bir esnaf Mustafa Bölükbaş ise iş yeriyle evinin çok yakın olduğunu patlama sırasında evinin balkonunda yatsı namazı kıldığını dile getirdi.
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Patlamanın ardından eşinin can havliyle kendisini balkondan evin içine çektiğini kaydeden Bölükbaş, “Daha sonra ortalık toz duman oldu. Biz o anı tam göremesek de korkuyu hissettik. İş yerimin camları kırıldı ve tavanı delindi. Birçok ev ve dükkan zarar gördü. Buna rağmen canımıza bir şey olmadı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.
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İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Title
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
İskenderun'da patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki
Hatay'ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

POLİS, BİR SANİYELİK DAVRANIŞIYLA FELAKETİ ÖNLEDİ

Patlamanın olduğu Fener Caddesi’ndeki fırında çalışan Nurettin Tekin, patlamanın işten çıktıktan kısa bir süre sonra olduğunu ve gelen ses sonrası neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin teröristleri hızlıca etkisiz hale getirmesi sonucu canlarını kurtardıklarını dile getiren Tekin, “Allah bizi korudu. Polis, bir saniyelik davranışıyla felaketi önledi. Allah, güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.

DHA
Patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Bölgedeki diğer bir esnaf Mustafa Bölükbaş ise iş yeriyle evinin çok yakın olduğunu patlama sırasında evinin balkonunda yatsı namazı kıldığını dile getirdi. Patlamanın ardından eşinin can havliyle kendisini balkondan evin içine çektiğini kaydeden Bölükbaş, “Daha sonra ortalık toz duman oldu. Biz o anı tam göremesek de korkuyu hissettik. İş yerimin camları kırıldı ve tavanı delindi. Birçok ev ve dükkan zarar gördü. Buna rağmen canımıza bir şey olmadı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin açıklama: Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edildi
GÜNDEM
Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin açıklama: Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir
OYNAT 02:14
Hatay Valisi Rahmi Doğan: Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir
Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Doğan, 'Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur' diye konuştu.

Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
OYNAT 00:24
Hatay'da yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, kaçan terörist de yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanan teröristin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:24
Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.

Hatay'da patlama meydana geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:30
Hatay'da patlama meydana geldi: Olay yerinden ilk görüntüler
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


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