Hatay merkezli depremde boş binanın yıkılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazıları yıkıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar 42 ihbar geldi 39'unda sorun yok." diye konuştu.