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Hatay merkezli depremde boş binanın yıkılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli depremde, daha önce hasarlı olduğu için boşaltılan bir binanın yıkılmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23:39 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay merkezli depremde boş binanın yıkılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Hatay merkezli depremde boş binanın yıkılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Dericiler Sanayi Sitesi'nde ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bina, Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıldı.


Binanın çökmesinin ardından yangın çıktı. Enkaz altındaki bir traktörün alev almasıyla başlayan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.


Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.


Özel güvenlik görevlisi Tamer Taş, AA muhabirine, hasarlı olduğu için daha önce boşaltılan binanın aniden çöktüğünü anlattı.


Taş, binanın ambarında bulunan traktörün yıkımın etkisiyle yanmaya başladığını belirterek, deprem esnasından binada kimsenin bulunmadığını söyledi.



#Hatay
#Deprem
#Yangın
1 saat önce
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