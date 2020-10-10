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Gündem Hatay Valiliği açıkladı Sabotaj şüphesiyle gözaltılar var
HATAY

Hatay Valiliği açıkladı: Sabotaj şüphesiyle gözaltılar var

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi. Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bazı ikametlerde meydana gelen yangınlara, itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar, evlerden tahliye edildi. Yangın nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Evlerini terk eden vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım ediyor.


Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aileler çocuklarını alıp kaçıyor

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Valiliği'nden sabotaj açıklaması

Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında yangının henüz söndürülemediği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınanlar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotajla ilgili kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

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