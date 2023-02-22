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Hatay Valiliği adres bilgilerini paylaştı: 52 binanın daha enkazı kaldırılıyor

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkılan 52 binada daha yarından itibaren enkaz kaldırma çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada, 51'i Antakya, 1'i Defne ilçesinde bulunan binaların adres bilgileri de paylaşıldı.

15:39 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Hatay'da yıkılan 52 binada daha enkaz kaldırma çalışması başlatılacak

Hatay'da yıkılan 52 binada daha enkaz kaldırma çalışması başlatılacak

Valilikten yapılan açıklamada, merkez üssü Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan bazılarında enkaz kaldırma çalışmasına başlandığı anımsatıldı.


Antakya ve Defne ilçelerindeki 52 binada yarından itibaren çalışma yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir.


Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, 51'i Antakya, 1'i Defne ilçesinde bulunan binaların adres bilgileri de paylaşıldı.

Hatay Valiliğinin duyurusu üzerine daha önce 134 binada enkaz kaldırma çalışması başlatılmıştı.




#52 bina
#enkaz
#Hatay
1 saat önce
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Hatay Valiliği adres bilgilerini paylaştı: 52 binanın daha enkazı kaldırılıyor
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