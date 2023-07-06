Hatay Valiliği duyurdu: Ormanlara girişler yasaklandı

10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlara girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlara girişler yasaklandı.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacakları kaydedilen açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.