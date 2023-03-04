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Hatay Valiliği'nden 'şebeke suyu' açıklaması: Hijyen amacıyla kullanılabilir

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir" denildi.

13:35 . 4/03/2023 Cumartesi
Diğer
Hatay

Hatay

Depremin en büyük hasarı verdiği Hatay’da şebeke suyu ile ilgili yapılan çalışmalar tamamlandı. Arızların giderilmesi ile birlikte suyun verildiğini bildiren valilik, hijyen amaçlı kullanımın uygun olduğunu, ancak içme suyu olarak şuanda tercih edilmemesi gerektiğini bildirdi.

'Şebeke suyunda sıkıntı yok'

Valilik açıklamasında,
"Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır"
ifadelerine yer verildi.


#hatay
#şebeke suyu
#hatay valiliği
2 saat önce
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Hatay Valiliği'nden 'şebeke suyu' açıklaması: Hijyen amacıyla kullanılabilir
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