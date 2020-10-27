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HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin açıklama: Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği patlamaya ilişkin, "Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." dedi.

Haber Merkezi AA
Hatay Valisi Doğan
Hatay Valisi Doğan

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Fener Caddesi'ndeki patlamın ardından bölgede incelemede bulundu, gazetecilere açıklama yaptı.

Amanoslar'ın, PKK terör örgütünün yıllardır yerleştiği bir lokasyon olduğunu ifade eden Doğan, "Zaman zaman 150-200 teröristin bulunduğu bir bölge ancak malumunuz olduğu üzere, 22 Ağustos'ta güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan operasyon neticesinde 3 terörist etkisiz hale getirilmişti." diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir
OYNAT 02:14
Hatay Valisi Rahmi Doğan: Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir
Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun'daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Doğan, 'Bugün itibarıyla Amanos Dağları'nda, Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, vatandaşlarımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum, herhangi bir can kaybımız yoktur' diye konuştu.


Doğan, sonrasında 18 Ekim'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"19 Ekim'de de bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak ele geçirmiştik. Sağ olarak yakalamış olduğumuz terörist, gri listede aranan firari HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde, 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde, güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi ve bir teröristi etkisiz hale getirdik, bir teröristi canlı yakaladık. Bugün geri kalan 2 teröristin yerini yine istihbarat birimlerimiz tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca sabah saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetlerimiz tarafından vuruldu."

Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:24
Hatay'daki çatışma ve patlama anı kameraya böyle yansıdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1'i polis toplamda 3 kişi yaralandı. Çatışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde teröristin polisle çatıştıktan sonra bombayla kendini patlattığı görülüyor.


"PKK terör örgütü imha edilmiştir"

Sonrasında da bölgede operasyonların sürdüğünü anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı, peşinden İskenderun çevre yolunda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi ve kendisini o esnada patlattı. İkinci terörist yine güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır."

Vali Doğan, herhangi bir can kaybı olmadan operasyonun sevk ve idare edildiğini ve neticenin alındığını belirterek, hayati tehlikesi olmayan hafif yaralılar bulunduğunu sözlerine ekledi.

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