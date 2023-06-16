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Hatay'a giden Bakan Koca'ya cuma namazı çıkışı sürpriz davet: Çay içmeye evine çağıran depremzedenin ricasını geri çevirmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı bir kez daha ziyaret etti. Hatay'ı yalnız bırakmayan Bakan Koca'nın ziyaretinde renkli anlar yaşandı. Depremzede Fatma Kocaoğ, temaslarını sürdüren Bakan Koca'yı cuma namazı çıkışı çay içmeye davet etti. Depremzede kadının davetini geri çevirmeyen Koca'ya burada biberli ekmek de ikram edildi. Daha sonra Bakan Koca, vatandaşların taleplerini alıp sorunlarını dinledikten sonra evden ayrıldı. Yaşanan samimi anlar ise kameraya yansıdı.

18:29 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremzede vatandaşın davetine icabet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremzede vatandaşın davetine icabet etti.

Depremin ilk günlerinden itibaren depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’ı yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kez daha kente geldi.

Cuma namazını Altınözü ilçesi Mısırlı Cami’nde kılan Bakan Koca, çıkışta kendisini bekleyen bir kadının çay içme davetini geri çevirmedi.

Bakan Koca, depremzede kadının getirdiği çayı davetlilere dağıttı

Kapıda bekleyen Fatma Kocaoğ, "Hoş geldiniz bakanım, çay içmeye davet ediyorum, evimizi yakın. Ama ben çayı hazırladım. Bir bardak çayımızı için” sözleri üzerine davete icabet etti. Depremzede Kocaoğ’un tepside getirdiği çayı davetlilere dağıtan Bakan Koca’ya biberli ekmek de ikram edildi.

Vatandaşların taleplerini dinledi

Bakan koca vatandaşların taleplerini aldı, sorunlarını dinledi. Bakan Koca ardından Altınözü Devlet Hastanesi bahçesinde kurulu olan sahra hastanesini ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi.


Bakan Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı devam eden ve kısa süre içinde açılması planlanan 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanesindeki çalışmaları yerinde inceledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi halinde heykelini diktireceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin dikilmesi için kendi rızası olması gerektiğini belirtip, Cumhurbaşkanlığına mektup yazdı. Erdoğan’a hitaben yazılan mektuba Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından verilen cevapta, "Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelinin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır" denildi.


#Hatay
#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
#Depremzede
#İkram
#Biberli Ekmek
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