Hatay'da 14 saat sonra enkazdan sağ çıkan 68 yaşındaki Çiçek: Yaşamam gerçekten bir mucize

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Hatay
Hatay'da, depremden 14 saat sonra bina enkazından sağ çıkarılan 68 yaşındaki Mehmet Çiçek, sarsıntı olurken yanına sığındığı gardırobun sağladığı boşluk sayesinde hayatta kaldığını söyledi.
Çiçek yaptığı açıklamada, depremden önce Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'ndeki Bedi Uçar Apartmanı'nda eşi Delal Çiçek ile yaşadığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli deprem esnasında dairelerinde olduğunu kaydeden Çiçek, sarsıntı meydana geldikten saniyeler sonra oturdukları binanın tamamen yıkıldığını anlattı.
Çiçek, bina yıkıldığında hayatta kalma ümidini kaybettiğini dile getirerek, şunları anlattı:
Mehmet Çiçek, eşinin ise hala enkaz altında olduğunu söyledi.