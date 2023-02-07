Hatay'da 14 saat sonra enkazdan sağ çıkan 68 yaşındaki Çiçek: Yaşamam gerçekten bir mucize

"Yaşamam gerçekten bir mucize. Enkazın altındayken bir ışık gördüm, orayı eşerek büyük delik açtım. Sesleniyordum, bağırıyordum kimse duymuyordu. Ben onları duyuyordum ama onlar beni duymuyordu. Sonra iki kız geldi, galiba enkazın üzerine çıkmışlar. Ben de 'imdat' diye bağırdım. Sonra onlar beni duydu, 'neredesin' diye sordular. Ben de bulunduğum yeri anlatmaya çalıştım."