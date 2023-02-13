Hatay’da 175’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı

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53 yaşındaki Nahide Umam sağ olarak kurtuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor.
Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkılan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı.
Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.