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Hatay’da 175’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Antakya'da yıkılan Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler 173'üncü saatte 53 yaşındaki Nahide Umam'ı sağ çıkardı.

11:15 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
53 yaşındaki Nahide Umam sağ olarak kurtuldu.

53 yaşındaki Nahide Umam sağ olarak kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor.

Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'nde depremde yıkılan 8 katlı Oduncu Apartmanı'nın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan İstanbul İtfaiye ekipleri, enkazda yaşam belirtisi aldı.

Enkazda tünel açan ekipler, 53 yaşındaki Nahide Umam'ı saat 08.55'te sağ çıkardı. Ekipler Umam'ı ambulansa teslim ettikten sonra birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.




#Hatay
#deprem
#kahramanmaraş
2 saat önce
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Hatay’da 175’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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