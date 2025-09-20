Yeni Şafak
Hatay’da 2 milyon 760 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Hatay’da 2 milyon 760 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

17:1220/09/2025, Cumartesi
IHA
Hatay’da gümrük kaçağı makaron operasyonu
Hatay’da gümrük kaçağı makaron operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda 2 milyon 760 bin adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda Belen ilçesinde uygulama noktasında motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 2 milyon 760 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak K.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.




#Hatay
#makaron
#oprerasyon
#kaçak
