Hatay’da 2 milyon 760 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda Belen ilçesinde uygulama noktasında motosikletli yunus polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette 2 milyon 760 bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.