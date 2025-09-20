Yeni Şafak
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 442 kg metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 442 kg metamfetamin ele geçirildi

12:4220/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonunun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonunun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Yelikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 442 kilogram metamfetam ve 49,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini ayrıca 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da 442 kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”

  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 442 Kg Metamfetamin, 49,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik. Operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."



